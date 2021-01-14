全球科技戰為保霸主地位　台積電今年預燒2184億元

世界最大晶片代工廠台積電去年5月決定赴美國亞利桑那州建立一座5納米製程的廠房，滿足美國政府希望尖端晶片盡量國產的戰略。鑑於該廠今年起動工，加上要繼續開發尖端製程保障技術上的霸主地位，台積電今年資本開支預算破天荒達250億至280億美元(約1,950億至2,184億港元)，比之前市傳版本更「揼本」，比去年全年高出最多62%！

台積電財務長黃仁昭表示，2010至2014年公司資本開支倍增，迎合了智能手機普及的浪潮，如今這樣「大手筆」也是為了捕捉未來的增長。總裁魏哲家稱，加碼「燒錢」不完全因為要提高還未臻理想的EUV(極紫外光)工藝生產力，亦因為技術愈益複雜。跟客戶簽長約去保障投資回報並非公司慣例，但重申5G和高性能運算(HPC)乃長期大趨勢，因此公司也進入一個較快的增長期，2020至2025年的年均收入複合增長會有10至15%。

黃仁昭稱，台積電今年資本開支預算，80%用於發展3、5、7納米為主的尖端製程，10%用於發展先進封裝業務，10%用於特色工藝。要在提升晶片性能的同時保持其面積小巧，除先進製程外，現在業界愈益重視透過先進封裝整合多塊晶片，據報這也是中芯副董事長蔣尚義上月「回巢」後想大展拳腳的地方。

曾與蔣一同出任台積電營運長的魏哲家表示，把不同製程甚至不同物料的小晶片組合起來，正成為業界潮流，台積電擬於2022年生產小量運用系統整合晶片(SOIC)技術的整合晶片產品。3納米製程目前進度良好，預期明年下半年量產後會廣受智能手機及HPC客戶歡迎，收入規模將遠超同屬長青製程的7納米。

談及近日車用晶片短缺，魏稱，這是因為車廠客戶需求自2018起一直下滑，到上季產能緊絀時卻霎時回升，滿足他們需要是台積電的最優先事項。他沒有直接回應會否擴大成熟製程(20納米或以上)的產能，僅稱會與客戶密切合作，亦會讓他們採用更先進製程。

業績方面，台積電去年第四季純利按年增長23.03%至1,427.66億元新台幣(約395.34億港元)；本季收入指引為127億至130億美元，以中位數計，按年及按季分別增長24.68%及1.37%，惟毛利率會從上季的54%，降至本季的50.5%至52.5%之間，主因產能利用率略跌及新台幣升值。

魏哲家稱，台積電預測全球晶圓代工業今年全年收入增長約一成，有信心公司能跑贏，並重申疫情令客戶傾向保障供應，為市場關於晶片業去庫存的憂慮降溫。

【內地對台貿赤擴大19%】

中國海關總署數據顯示，2020年全年內地對台灣出口總值按年增長9.58%，惟對台依然錄得貿易逆差，更高達9,710.5億元人民幣(下同)，較2019年同期擴大19.36%，貿赤程度明顯遠比其他經濟體嚴峻，包括日本、南韓、澳洲、新西蘭和俄羅斯。

世界最大晶片代工廠台積電一直把最先進製程的產能留在台灣，而廣受內地智能手機品牌採用的系統晶片設計商聯發科技，也是台積電的大客，因此從商品貿易數字來看，就不難發現對台貿赤的來源。內地2020年集成電路(晶片)貿易逆差逾1.61萬億元，按年擴大14.79%，連同2019年，內地過去兩年的的晶片貿赤總和超過3萬億元。

事實上，內地電訊設備巨頭華為去年一直趕緊在美國禁令生效前，讓台積電生產其設計的晶片，甚至有傳於禁令生效前夕包下專機從台灣運走晶片。

近日有傳華為探討在維持晶片設計業務之際，已低調於深圳開始建造一條小型晶片生產線作研究用途，期望將來能夠自產。該公司正尋求投資數間內地晶片廠，地方政府也幫忙穿針引線，對象包括由中芯國際始創人張汝京創辦的芯恩，該企業包攬晶片設計、生產及封測於一身。

與此同時，華為2019年4月成立的全資投資公司哈勃，據報已投資最少25家科企，當中20家與半導體相關，而去年進行投資的佔18家。

【英特爾新CEO恐難挽狂瀾】

半導體老店英特爾(Intel)近期因尖端製程良率欠佳，導致自家設計的晶片無法及時推出市場，處理器晶片市佔節節敗退，財務總監出身的行政總裁斯旺周三更宣布黯然下台。不過，分析指，其工程師出身繼任人Pat Gelsinger仍不能在短期讓公司重現輝煌。英特爾股價周三收漲6.97%。

現年59歲的Gelsinger，職業生涯始於英特爾，曾在此工作30年，2000年被任命為公司首位技術總監，主導過處理器80486的架構設計。2009年離開英特爾後先後任職數據儲存及雲計算產品商EMC(現已獲戴爾收購)及軟件廠商VMware，掌舵VMware期間讓公司收入和市值大增。今次回巢英特爾任命，將於2月15日生效。

不過，分析指，英特爾在晶片製程上的落後，於斯旺掌舵期間擴大，並無解決捷徑，Gelsinger首先能夠做的可能是提高研發團隊的士氣，防止人才進一步流失。亦有分析師坦言，其影響在2到3年內還不會體現出來。

究竟英特爾會否打破傳統將尖端製程的晶片委外生產，尤其是世界最大晶片代工廠台積電，還有待觀察。台積電周四舉行分析員會議，與會投行分析員不斷以多重角度，企圖讓管理層吐出有關英特爾的事，惟統統被總裁魏哲家以「不評論」擋住。不過，談及會否改造生產線迎合客戶，魏稱，台積電一向做法是幫助客戶按台積電的技術去設計晶片，務求讓晶片能在台積電製造出來。

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