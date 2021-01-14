疫情帶動！國產口罩去年輸出2240億個　相當於每人近40個

中國去年出口總值創新高，很大程度歸功於防疫物資和「宅經濟」相關產品，兩者分別為出口貢獻了1.9及1.3個百分點增長。

據中國海關總署統計，2020年3月至年底，內地出口約2,240億個口罩，相當於向內地以外全球每人提供近40個口罩。這批口罩價值3,400億元人民幣(下同)，佔出口總額近2%。同時，內地亦出口價值近1,000億元的其他主要防疫物資。

全年累計，內地出口防疫物資總值包括口罩在內的紡織品、醫療器械、藥品等，合計按年增長31%。當中，醫療儀器及器械出口大幅增長41.5%。

全球在家抗疫，對「宅經濟」產品的需求大增，去年由內地出口的筆記本電腦、平板電腦、家用電器合計按年上升22.1%。筆記本電腦及家用電器出口更分別增長20.4%和24.2%，連帶其他「宅經濟」產品出口總額高達2.51萬億元，增長8.5%。

中國海關總署指出，內地為全球抗疫物資最大供應國，去年向全球200多個國家及地區已提供及出口防疫物資。分析指，近期美歐日疫情反彈，預計未來數個月對內地防疫用品的需求將維持強勁。

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