憧憬2萬億美元紓困方案　道指早段升113點

有傳美國候任總統拜登計劃推出規模近2萬億美元的紓困方案，並就其刺激經濟計劃發表講話，此前美股周四(14日)早段靠穩，道指升113點，至31,173點；標指升6點，至3,820點；以科技股為主的納指升57點，至13,185點。

Oppenheimer資產管理首席投資策略員John Stoltzfus警告，連他們這些長期好友也對股市在重重隱憂下持續攀升感到不安，指出市場對即將上場的新政府仍有許多不了解的東西，特別是新政府會否撤回2017至2018年的稅改措施。儘管如此，他未有改變對今年大市的押注，維持標指今年底升至4,300點的目標，即較去年底有14.5%上漲空間。

高盛股市策略員科斯廷亦給予標指年底目標4,300點，明年料進一步升至4,600點，主要是看好美國經濟增長較快。

疫情下首當其衝的航空公司之一的達美航空去年虧損達124億美元(約967億港元)，是2009年以來首錄全年虧損，單計第四季蝕7.55億美元，惟該公司仍預期今年是復甦年。達美航空股價早段升2.7%至41.57美元。

摩根大通、花旗和富國銀行周五公布業績前，股價早段分別升0.4%、1.5%和1.4%。KBW分析員預期，銀行業去年第四季每股盈利料按年跌8%，盈利亦可能較去年第三季倒退，但少數大型銀行業績可能較市場預期佳；業界亦預料會公布股份回購計劃

有女股神之稱的伍德創辦的Ark Investment看準太空相關投資概念，將推出ARK Space Exploration交易所買賣基金(ETF)。受消息提振，英國富豪布蘭森創辦的維珍銀河股價急漲14%至31.43美元。

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