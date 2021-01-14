六福上季同店銷售仍負增長　按季大幅改善

內地市埸因疫情控制比較有效，零售氣氛於季內逐漸恢復，而逐步下降的金價亦有助銷情。內地自營店於第三財季同店銷售增長為4%，其黃金產品及定價首飾產品的同店銷售增長分別為+11%及-11%。此外，內地電子商務業務表現出色，在季內的銷售額按年升幅為54%，其黃金產品銷售重量升幅為24%。

香港及澳門市場於第三財季同店銷售增長為-35%，其黃金產品及定價首飾產品的同店銷售增長分別為-32%及-40%，跌幅相對上一季度大幅收窄。澳門市場由於已逐步通關，其同店銷售增長因此從第二財季的約-80%改善至第三財季的約-20%。香港市場的同店銷售增長亦從第二財季約-50%改善至第三財季約-40%。另外，香港及澳門市場於季內的零售銷售額按年計約有40%跌幅。

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