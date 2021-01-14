全球最強大戶看好美股續升　下半年更佳

有「全球最強大戶」稱號的全球最大資產管理公司貝萊德舵手芬克相信，美股仍有上升空間，但升勢不會如去年下半年般強勁，其中一個推動大市上升的因素是投資者持有破紀錄現金，尚未投入股市，全球投資者存在投資不足的情況，而非過度投資，而最佳的長期資產就是股票，以及許多私人環節的資產類別。

他續指，低息環境以及寬鬆貨幣政策很可能持續一段持間，會繼續推動投資者投入股市，又預期隨着疫苗推出及經濟活動重啟，今年下半年股市表現將較上半年還強。

貝萊德去年第4季純利按年升19%至15億美元，收入升13%至約45億美元，皆好過預期。

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