比特幣重回4萬美元　分析稱泡沫「看起來不會破裂」

經過本周早些時候的大幅拋售後，比特幣重回40,000美元水平，較日低位升逾3,000美元，過去一日漲約7%。

比特幣出現如此強勁的反彈，速提振了交易員的信心。羅塔貢金融科技集團(Brotagon Fintech Group)首席執行官Don Guo表示:「這個泡沫看起來不會破裂，這有助於較小的加密貨幣交易所從大型交易所獲得更大的流動性。

不過，仍有著名投資者警告要審慎買入。有「新債王」之稱的雙線資本(Doubleline Capital)創辦人岡拉克警告，比特幣現正處於泡沫領域。

岡拉克周一(11日)接受外媒訪問時指，在最近幾個月的驚人漲勢後，比特幣可能已變得過熱。他表示：「不喜歡現在的比特幣，在我看來，比特幣的表現有點處於泡沫領域」。

響警之餘，岡拉克不忘「戴頭盔」，指比特幣即使有危機，一些看好的觀點可能是正確的。他指出，有專家提出比特幣供需動態良好的觀點，如果確實有機構參與進來，他們看好的預測是對的，亦是導致比特幣價格大幅上漲的原因。他重申，對比特幣的看法是擔心投資者變得太過樂觀。

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