趁華為被打壓 南韓三星拓5G設備勢搶佔商機

多年來，中國科技巨企華為在電訊設備市場的主要對手是芬蘭諾基亞和瑞典愛立信，但南韓三星正悄悄崛起，乘市場「一哥」華為被以美國為首的國家打壓的機會，在當前10年一遇的全球5G競賽中分一杯羹。

三星的電訊設備業務向來毫不起眼，遠不及作為該公司核心收入引擎的記憶晶片、智能手機和顯示屏業務。不過，該業務最近出現突破，去年9月份取得美國電訊商Verizon價值66億美元的合約，為後者提供5G無線電存取網絡(RAN)直至2025年底，是該業務迄今最大宗交易，引證三星也能在此領域爭一席位。

雖然華為、諾基亞和愛立信仍主導全球網絡設備市場，估計合共佔市場份額70至80%，但三星正擴大影響力。據Dell'Oro資料，在整體電訊設備市場，包括較舊的技術如4G，三星的市佔率過去數年升近一倍至約3%；但在較新的5G流動基建市場，截至去年中三星的市佔率介乎10至15%，遠落後華為。

隨着各地增加5G投資，三星已磨拳擦掌，除已是南韓最大5G網絡設備商外，還贏得美國的Sprint、美國電話電報(AT&T)和US Cellular、日本的KDDI、加拿大的Telus和Videotron，以及新西蘭的Spark合約。

5G技術是推動工業自動化、無人駕駛車和物聯網的關鍵。Markit估計，各地爭相採用5G技術下，2035年底前每年5G投資將平均超過2,350億美元；預期中國和美國未來16年各自的5G相關資本開支和研發開支將超過一萬億美元。

而美國打壓華為下，許多國家正檢討對華為提供的核心網絡和硬件設備的依賴。據Dell'Oro資料，最少14個國家包括澳洲、巴西、德國和英國正重新評估對華為的依賴。

相比華為在取得主要技術和連接外國市場的能力成疑，三星能確保供應鏈暢順成為一大賣點。三星的5G業務與中國關係不大，因為該公司在南韓和越南生產網絡設備，其他主要零件如5G數據晶片則在美國生產。

事實上，相比智能手機、電腦晶片和電子屏幕等，三星的電訊設備業務規模相對地小，儘管該業務已發展逾40年，但期間專注發展的一系列無線科技均很快被淘汰。到近年，三星專注發展5G技術，大灑金錢進行研發，並在確立業界標準和協議方面擔當積極角色。據知識產權組織IPlytics資料，去年初時，三星已取得的5G專利，僅次於華為。

不過，5G市場競爭激烈，企業紛紛希望分食數以萬億美元計的投資額。有分析員指出，一些電訊商捨棄華為後，可能會轉投愛立信和諾基亞的電訊設備，因為相比三星，這些企業可更好地提供從2G到5G的設備。

諾基亞早前就取代華為，與英國電訊(BT)達成協議，成為後者5G設備的主要供應商。

●NEC冀環球基站市佔擴至兩成

除三星電子外，日本電訊設備供應商日本電氣(NEC)也將華為被制裁，視為公司搶攻5G市場的大好機會，目標將環球基站市佔率，由現時0.7%增加至2030年的20%，而日本以外市場主要瞄準美國及英國。

日本的NEC、富士通及索尼一直有生產電訊設備，但不敵華為的綜合供應鏈，令其在產品和價格上擁有優勢，而NEC的電訊設備業務在4G市場競爭中幾乎被淹沒。

不過，日本第四大流動電訊商樂天(Rakuten)去年6月挑選NEC作為其5G網絡的合作夥伴，有關供應合約意義重大，可證明NEC建立網絡的能力。

NEC社長Takashi Niino承認，基於華為的問題，各地政府正考慮其他方案，給予NEC以往難以獲得的機會，甚至是「最後的機會」，並透露英國政府曾接觸該公司，為當地4個流動網絡商尋求華為以外的選擇。

與此同時，日本伺機建立本身的龍頭電訊設備企業，日本電信電話(NTT)去年6月宣布斥資645億日圓(約47億港元)入股NEC，持股量4.8%。

NEC及NTT希望藉着其開放原碼的網絡，挑戰華為在價格上的優勢。NTT社長Jun Sawada表示，現時5G市場由具有規模效益的企業主導，兩家公司希望對此作出挑戰，「在兩家公司為核心之上，夥拍其他可信任的國家和參與者，建立一個嶄新和開放的系統。」

●中資設備商被美封殺 愛立信諾基亞成贏家

華府封殺中國華為，多個西方國家及印度等亦明文或變相禁止華為參與當地的5G網絡建設，兩家歐洲電訊設備供應商愛立信及諾基亞，順理成章成為最大受惠者。

自華為及中興崛起後，西方國家的電訊設備供應商一直敗退，美國的朗訊(Lucent)、法國的阿爾卡特(Alcatel)及德國的西門子電訊業務先後併入諾基亞，但其與愛立信的市佔率仍下降。

隨着英國政府要求電訊商年底前停止採購並在2027年前移除華為的設備，有分析認為，當地以至其他西方國家的電訊設備市場，將形成由愛立信與諾基亞所瓜分的寡頭壟斷局面。

美國國際開發署官員早前亦表示，發展中國家如果採用民主國家而非中國的電訊供應商，華府或願意提供數以十億美元計的貸款和其他援助。

鑑於愛立信與諾基亞的戰略重要作用，去年2月，有指華府曾構思入股愛立信或諾基亞股權，或支持思科系統等美企對這兩家公司提出收購。

白宮經濟顧問庫德洛去年亦表示，會與美國科技公司包括微軟、戴爾及美國電話電報(AT&T)合作，制訂5G軟件技術標準，認為這至少可降低對華為設備的依賴。他稱原則概念是5G基建由美國企業主導，亦可包括諾基亞及愛立信，因兩家公司在美國有廣泛業務。

外媒早前報道，一旦歐盟跟隨美英打壓華為，中國會考慮對諾基亞及愛立信進行報復行動。

●5G面世至今仍未普及

5G在2019年面世初期引起電訊業內外極大關注，惟至今市場滲透率依然偏低，部分原因是受疫情的打擊，業界寄望iPhone 12登場可加快普及程度。

據電訊業組織GSMA預測，電訊公司未來5年會把80%的流動網絡資本開支，或近8,900億美元投放在5G網絡上，冀在2025年時，5G用戶數目將達18億。不過，5G迄今獲得企業及工業的注意力，似乎遠高過一般消費者。據研究機構Canalys及IDC估計，去年上半年，配備5G功能的智能手機僅佔整體付運量13%。

儘管南韓三星電子及LG電子2019年中已推出5G智能手機，但在歐洲7個市場推出5G服務的英國電訊商Vodafone，其首席科技總監Johan Wibergh指，其他手機不會比iPhone重要，指後者有助加快技術升級。

英國電訊旗下BT Consumer行政總裁Marc Allera形容iPhone 12面世將是轉用5G的「觸發點」。他指出，iPhone生產商蘋果公司(Apple Inc.)過去成功推動多項新技術普及如輕觸式屏幕、智能手錶及App市場，即使當時已有其他公司提供相關產品及服務。

但電訊業界人士亦承認，iPhone仍未有具吸引力的App，足以驅使消費者立即轉用5G。MoffettNathanson分析員Craig Moffett相信，真正進入5G周期要等多一至兩年。

●業界競爭大 北電敗走最經典

iPhone面世令諾基亞及Blackberry迅速沒落，電訊基建設備市場也同樣競爭激烈，供應商排名過去廿年亦經歷大洗牌，以加拿大北電網絡(Nortel)急速敗亡最為經典。

北電網絡曾是加拿大最大上市公司，在2000年高峰，公司僱用9萬人，市值達3,670億美元，以當時匯率計約2,500億美元(約1.95萬億港元)，佔加拿大TSE 300指數比重35%。

北電網絡當年在光纖數據傳輸系統享有領導地位，擁有數以千計的光纖及無線技術專利，並早在iPhone面世前近10年，率先發明輕觸式無線設備，亦吸引全球各地的電訊精英加盟，似乎在新一代無線網絡，即現時4G及5G市場肯定能佔有一席位。但令人難以置信的是北電網絡竟在2009年破產收場。

北電網絡殞落的原因眾說紛紜，其中一說是其先進技術遭黑客入侵盜取有關。加拿大類似美國中央情報局(CIA)的國家安全機構早在上世紀90年代末已向北電網絡作出警告，發現該公司被黑客入侵，大量數據和文件不尋常地由加拿大傳往中國，惟公司沒有把問題認真正視。到2004年，黑客更攻陷北電網絡時任行政總裁Frank Dunn及光纖部門高層帳戶，800份文件包括研發機密被傳至中國。

與此同時，北電網絡在各地業務開始節節敗退。2005年，未能成功投得價值100億英鎊的英國網絡數碼化合約。到2008年，本土市場亦告失守，未能獲得加拿大電訊商Telus及BCE的供應合約。

●南韓智能手機出貨料增11%

市場調查機構Counterpoint Research周四(14日)發表研究報告料，在5G手機銷量有增長背景下，今年南韓智能手機出貨量料按年增長11%。去年該國智能手機出貨量為1,700萬部，今年可望達1,900萬部。

該機構預測，隨着更多的5G智能手機機型推出，加上可摺疊式手機等帶有新形式因素的智能手機面世，將推動今年南韓相關銷量，加上當地電訊商推出更廉價的移動網絡服務，估計該國今年5G智能手機的普及率將從49%提高到87%。因此，料三星今年將佔南韓智能手機銷量的65%，蘋果公司(Apple Inc.)料將佔22%，LG電子則料佔12%。

除了新穎的5G手機外，三星另一王牌竟是電視！據英國調研公司Omdia報告指出，因疫情意外造成需求暢旺，三星去年再次奪得全球電視機銷售冠軍寶座。根據統計，三星已連續15年在全球電視銷售量稱王。數據顯示，該公司去年首三季已出貨3,392萬部電視，全年銷售量料達4,902萬部，按年增長11.2%，並為2014年以來最高銷售數字。回看7年前的2014年，適逢冬季奧運會與世界盃足球賽，三星當時曾賣出5,294萬部電視。

研究員表示，由於疫情關係，迫使大家必須留在家中，「宅經濟」將全球對電視的需求量一下子推至高峰。有見及此，三星較早前宣布，在市場供不應求下，決定擴大生產適用於電視和顯示器的液晶螢幕(LCD)面板。該業務曾因產業升級關係，於去年3月宣布將在去年底前停產，但目前在訂單接不完下，決定無限期繼續產出LCD，後市看市場需求而定。

研究機構TrendForce表示，居家時間變多讓去年第三季全球面板需求按季增長的幅度高達三成。

●三星加大記憶體晶圓代工投資

綜合媒體消息透露，三星在今年的資本支出將着重於NAND Flash記憶體及晶圓代工的技術升級及產能擴充，包括176層3D NAND的第7代V-NAND產品線進入量產，以及擴建極紫外光(EUV)產能，以因應5納米及3納米晶圓代工的強勁需求。至於DRAM產能建置在去年已完成，今年投資金額及擴產規模相對保守。

三星今年的記憶體投資將以NAND Flash為主體，主要策略點是為了拉開與競爭對手鎧俠(Kioxia)、美光、SK海力士等技術及產能差距。該公司雖然領先同業發布176層3D NAND技術，但美光及SK海力士在去年底已宣布在相關技術取得突破，所以三星面臨被對手後來居上的壓力。

第二大廠鎧俠與合作夥伴威騰(WD)持續擴建NAND Flash新廠，包括在日本岩手縣北上市新廠K1已小量生產，K2廠已計劃今年上半年動工，預計明年上半年開始生產。對三星而言，對手積極擴產及技術升級加速，加上SK海力士將收購英特爾NAND Flash事業，所以今年勢必更積極加碼在NAND Flash投資。據悉，該公司的中國西安廠二期第一階段已量產，第二階段在今年下半年完工。

晶圓代工方面，三星的南韓華城廠已在去年量產採用EUV技術的5納米製程，平澤廠也擴大5納米產能因應強勁晶圓代工需求。雖然三星要在產能規模追上台積電仍有難度，但其今年將投下巨資擴建EUV產能及加速3納米製程研發，希望明年3納米可投入量產。

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