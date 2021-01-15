東方日報B2：騰訊阿里獲「特」赦飆半成　中海油列實體清單

暫時免受「特」襲的消息刺激騰訊股價周四飆5.62%，以全日最高位629.5元收市，逼近去年11月創下的歷史新高633元。另外電引述消息指，阿里於本周初計劃發行最高達80億美元的離岸債券，惟潛在投資者目前還沒有收到推介材料，有基金界人士稱「若我是承銷商，不如等拜登上場才行事」。儘管如此，阿里股價全日仍升半成，收報235元，連同騰訊帶動科技指數以接近歷史盤中高位的8,895點收市，升225點。

另因應美國禁止投資中國軍方相關企業禁令，標普道瓊斯指數宣布將最遲於2月1日將中海油剔除。

阿里和騰訊作為內地市值最高的龍頭企業，制裁他們被視作大殺傷力武器，故有外媒分析，今次兩企未受制裁，乃由於特朗普政府內部在對華政策上出現巨大分歧。

不過，東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，投資禁令已令金融界「無啖好食」，相信兩企被「放生」，除了觸及華爾街利益，也顧忌市場信心崩塌帶來的骨牌效應。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，「放生」不代表美國「買中國怕」，更不代表將來不會制裁阿里及騰訊，預計特朗普於離任前仍會「去到最盡」，宜避開有制裁風險的股份。

與此同時，特朗普美國時間周三簽署行政命令，列明美國投資者自今年11月11日起，不能再持有黑名單內的股份，換言之投資者要在「死線」前悉數沽清名單內的持股，而外媒引述更官員稱，此舉是要阻止美國投資者出錢助中國軍事現代化。

溫傑認為，市場早已消化相關消息，加上距離要沽清股份的「死線」尚早，拜登正式上任後也有機會更改行政命令，故暫未造成顯著影響。

龐寶林相信，即使拜登上任後繼續針對中國，作風及對華「招數」也有別於特朗普，料拜登要花時間「拆招」外，也需處理國內事務，故中美關係會迎來「蜜月期」，利好美國及中港股市。

計及周四，「北水」單日淨買貨規模已連續9日超過100億元，年內淨買入金額已接近1,223億元。

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