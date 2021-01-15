東方日報B2：騰訊阿里獲「特」赦飆半成 中海油列實體清單
2021年01月15日 00:18
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即將下台的美國總統特朗普續「加辣」制裁中國企業，市傳華府有意再把多家中國企業納入投資黑名單內，但決定「放生」阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)。分析警告，「放生」兩企只是「利字當頭」，不代表美國「買中國怕」，候任總統拜登上任後也會繼續針對中國。
暫時免受「特」襲的消息刺激騰訊股價周四飆5.62%，以全日最高位629.5元收市，逼近去年11月創下的歷史新高633元。另外電引述消息指，阿里於本周初計劃發行最高達80億美元的離岸債券，惟潛在投資者目前還沒有收到推介材料，有基金界人士稱「若我是承銷商，不如等拜登上場才行事」。儘管如此，阿里股價全日仍升半成，收報235元，連同騰訊帶動科技指數以接近歷史盤中高位的8,895點收市，升225點。
由傳出華府考慮把阿里及騰訊納入投資黑名單，到決定「放生」事隔不足一周，外電引述消息指出，前者遭到對華立場較溫和的美國財長姆紐欽反對，但華府仍爭取本周公布，將最多9間中企納入黑名單，因為對華鷹派希望在特朗普下台前，盡最大可能打擊中資企業。果然，美國商務部周四宣布將中國海洋石油(00883)母公司中海油集團列入實體清單，理由是其助中國「威嚇於南海的鄰國」，又指中國於南海的所為「鹵莽且好戰」。中海油美國預託證券(ADR)周四早段報7.92元，較香港收市價低3.18%。
另因應美國禁止投資中國軍方相關企業禁令，標普道瓊斯指數宣布將最遲於2月1日將中海油剔除。
阿里和騰訊作為內地市值最高的龍頭企業，制裁他們被視作大殺傷力武器，故有外媒分析，今次兩企未受制裁，乃由於特朗普政府內部在對華政策上出現巨大分歧。
不過，東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，投資禁令已令金融界「無啖好食」，相信兩企被「放生」，除了觸及華爾街利益，也顧忌市場信心崩塌帶來的骨牌效應。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，「放生」不代表美國「買中國怕」，更不代表將來不會制裁阿里及騰訊，預計特朗普於離任前仍會「去到最盡」，宜避開有制裁風險的股份。
與此同時，特朗普美國時間周三簽署行政命令，列明美國投資者自今年11月11日起，不能再持有黑名單內的股份，換言之投資者要在「死線」前悉數沽清名單內的持股，而外媒引述更官員稱，此舉是要阻止美國投資者出錢助中國軍事現代化。
溫傑認為，市場早已消化相關消息，加上距離要沽清股份的「死線」尚早，拜登正式上任後也有機會更改行政命令，故暫未造成顯著影響。
中資科技股周四回升，其中騰訊已突破去年11月10日內地宣布擬加強網絡平台反壟斷監管以來的阻力區間。不過，溫傑指，內地政府仍未公布反壟斷調查進展及最終結果，直指被合稱「ATM」的阿里、騰訊及美團(03690)於現價水平下「3隻都唔好買」，以免美方制裁及反壟斷消息「彈出彈入」下，得不償失。
龐寶林相信，即使拜登上任後繼續針對中國，作風及對華「招數」也有別於特朗普，料拜登要花時間「拆招」外，也需處理國內事務，故中美關係會迎來「蜜月期」，利好美國及中港股市。
「北水」周四(14日)透過港股通淨買入146.34億元，當中豪擲57.32億及20.04億元掃入騰訊及中國移動(00941)，其他遭美國重點打壓的中芯國際(00981)及中海油各錄淨買入逾9億元，中國電信(00728)亦錄淨買入3.01億元。
計及周四，「北水」單日淨買貨規模已連續9日超過100億元，年內淨買入金額已接近1,223億元。
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