鮑威爾：加息時機並非迫在眉睫

美國聯儲局主席鮑威爾出席普林斯頓大學的視像會議中表示，該局的通脹目標並非公式化的，將容忍通脹超過2%，以達至平均地處於2%的目標水平。

他稱，該局會靈活地看待平均通脹目標，強調不會加息來抵禦市場對通脹可能失衡的理論，而如果通脹惡性地升溫，該局將有相應的貨幣政策工具來應對，認為加息時機並非迫在眉睫。

鮑威爾認為，隨着新冠肺炎疫情可能緩和，短期內可能會有爆發性的支出，為物價帶來壓力，但他認為物價短線波動並不意味到通脹水平能夠持續。

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