小米傳遭美國列入黑名單 ADR股價急挫11%
2021年01月15日 02:09
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(中新社圖片)
外媒引述一份文件報道，美國總統特朗普政府周四(14日)宣布，將小米(01810)、飛機製造商中國商用飛機(Comac)等9家企業，列入涉嫌與中國軍方有聯繫的黑名單之中。
小米ADR股價急挫，折合報28.99港元，較港收市急瀉11.18%。
特朗普周三(13日)簽署行政命令，列明美國投資者自今年11月11日起，不能再持有黑名單內的股份，換言之投資者要在「死線」前悉數沽清名單內的持股，而外媒更引述官員稱，此舉是要阻止美國投資者出錢助中國軍事現代化。
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