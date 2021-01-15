鮑威爾：現在不是討論何時退出量寬的時候

美國聯儲局主席鮑威爾周四(14日)出席普林斯頓大學的視像會議中表示，現在不是聯儲局討論何時退出量化寬鬆貨幣政策的時候，認為美國經濟情況跟聯儲局的目標仍相差甚遠。

鮑威爾稱，2013年一度出現的「削减恐慌(taper tantrum)」凸顯了市場對於聯儲局買債措施的敏感度，因此需要非常審慎地進行相關方面的溝通。

他續說，該局在利率和資產購買政策上更重視結果，而不是時間長短，強調時機接近時，會表現得非常透明，而在縮减資產購買方面也會向市場提供一個具體的時間表。

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