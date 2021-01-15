紐約期金收市微挫　美債息續回升

國際金價周四(14日)下挫，紐約2月期金收報每安士1,851.4美元，跌3.5美元或0.2%。美匯指數報90.23，跌0.13%。

OANDA高級市場分析師Eando Moya表示，美國就業數據反映當地勞動力市場仍然嚴峻，將需要採取更多刺激措施。候任美國總統拜登計劃於周四公布一項可能超過1.5萬億美元的刺激方案。

他續說，新冠肺炎疫情的擔憂仍然支持黃金投資，但認為金價走勢最大的不確定性來自美國國債市場的方向。

由於近日美國國債孳息率回升，吸引更多避險資金由金市移至債市，為金價帶來壓力。10年期美國國債孳息率周四報1.129厘，升4.2個點子，為近一年高位。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020