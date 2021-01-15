全球缺「芯」！Daimler據報將削減產量

車用晶片缺貨情況持續，外國傳媒報道，德國車企戴姆勒(Daimler)旗下位於德國不來梅的工廠將削減產量及縮減工時。

由於全球缺「芯」，從日本豐田汽車至德國福士汽車都受到影響。受到晶片短缺衝擊，豐田汽車周二(12日)表示，其在中國廣州工廠將部分停產，而本田汽車在中國和北美工廠也正減少產量。福士汽車上月已表示，其車用零件供應商無法取得半導體供應，此樽頸意味今年第1季度福士汽車歐洲、北美和中國工廠的產量將減少10萬輛。

世界第2大車廠豐田汽車自周一(11日)起因半導體不足，已暫停了中國合資企業「廣汽豐田」的第3生產線；據透露，豐田已向一部分供應商透露了停工4天的計劃，減產幅度取決於停工時間，相較廣汽豐田1月生產計劃，可能最多減產3成。

事實上，豐田汽車上周六(9日)已表示，由於車用晶片缺貨，美國德州聖安東尼奧工廠生產的休旅車(SUV)Tundra，本月產能將減少40%。

去年疫情爆發時，許多車廠被迫關閉產線，詎料近期汽車需求強勁反彈，尤其是休旅車等較大型車款；但國際大車廠低估了車用晶片重要性，加上原有較大型車款庫存低，需要提高產量，導致包含豐田在內，愈來愈多車廠已不得不削減產能。

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