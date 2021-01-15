美股道指收挫68點　花旗上漲逾3%

有傳美國候任總統拜登計劃推出規模近2萬億美元的紓困方案，並就其刺激經濟計劃發表講話，美股3大指數周四(14日)衝高後回落。道指收報30,991點，跌68點或0.22%；標指收報3,795點，跌14點或0.38%；納指收報13,112點，跌16點或0.12%。

小米ADR價格急挫，折合收報30.63港元，較港收市價低6.2%。

Oppenheimer資產管理首席投資策略員John Stoltzfus警告，連他們這些長期好友也對股市在重重隱憂下持續攀升感到不安，指出市場對即將上場的新政府仍有許多不了解的東西，特別是新政府會否撤回2017至2018年的稅改措施。

儘管如此，他未有改變對今年大市的押注，維持標指今年底升至4,300點的目標，即較去年底有14.5%上漲空間。

高盛股市策略員科斯廷亦給予標指年底目標4,300點，明年料進一步升至4,600點，主要是看好美國經濟增長較快。

個股方面，疫情下首當其衝的航空公司之一的達美航空去年虧損達124億美元，是2009年以來首錄全年虧損，達美航空股價周四上漲2.57%，收報41.47美元，該股股價在過去一年已經累跌逾3成。

摩根大通、花旗和富國銀行齊於周五公布業績，KBW分析員預期，銀行業去年第四季每股盈利料按年跌8%，盈利亦可能較去年第三季倒退，但少數大型銀行業績可能較市場預期佳；業界亦預料會公布股份回購計劃。

摩根大通股價收漲0.58%；花旗和富國銀行分別收市上漲3.2%和2.8%。

有女股神之稱的伍德創辦的Ark Investment看準太空相關投資概念，將推出ARK Space Exploration交易所買賣基金(ETF)。受消息提振，英國富豪布蘭森創辦的維珍銀河股價急升19.87%，收報33.03美元。

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