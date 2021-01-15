科技基金看俏且選擇多　致富醒你選基金貼士

去年可謂是新經濟股大放異彩的一年，電子商務、晶片、人工智能、手機、電動車等板塊股價連連爆升，今年升勢會否持續？基金投資者應怎樣選擇科技類型的基金，才能獲得最大的好處呢？

致富財富管理部總經理張德明引用基金數據，指出去年在科技基金之中，以人工智能（AI）的股票基金表現最好，估計這與各國致力發展該範疇有關。其中一隻AI基金在截至去年底止，按年增長100%。而一般的科技型基金，一年增長率平均也達約80%。

本欄上周提過，今年三大投資主題之一是經濟復甦，預計在疫苗生產及發揮功效之下，實體經濟可以回復動力，令舊經濟股例如傳統消費、汽車、能源等發力從後趕上，按年會有較大的升幅。

不過張德明亦認為，經過了疫情，人們生活習慣改變，情況猶如慣用智能手機之後，未必能回頭使用舊式手機。網購、外購等科技應用給予人太多的方便和折扣，也為餐廳等帶來更多的生意，故相關的板塊未來仍然看俏，如入市時間合適，科技板塊是作為分散投資不俗之選。至於要配置多少，則視乎個人的風險承受能力。

以基金方式投資科技板塊，好處之一是有基金經理代勞。張氏指，買股票高買低沽，説是容易，但做起來很花時間，且效果未必佳。基金經理擁有專業的團隊，能替客戶在云云的科技公司中，選擇最好的公司，適時買入或賣出，令投資者節省更多的時間，專注於自己的事業及享受游悠的生活

目前科技股當紅，投資者心裏總有一、兩隻心儀的股票，例如看好電子商務或愛讀電子書的人，可能會鍾情於亞馬遜公司；鍾情手機股的，可能想投資美國的蘋果公司、南韓的三星，甚至全球最大晶片生產商台灣的台積電。

不過張氏指出，目前的科技基金，除了AI一項比較有明顯的分類之外，其他科技基金通常包含多種類別的行業。投資者如真的渴望可以挑選到某公司或某地區作為投資的話，他建議投資者可與致富的分行經理或財富管理專員聯絡，透過基金的單張等資料，去清楚了解某基金的投資地區、行業、公司的分布，從而尋找出合心意的科技基金作投資。

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