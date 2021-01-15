拜登披露1.9萬億美元紓困方案　建議每人再派1400美元

拜登建議提高聯邦最低工資至每小時15美元。

候任美國總統拜登周四(14日)披露最新規模達到1.9萬億美元的疫情紓困方案細節，包括計劃向全民派發1,400美元現金援助，連同去年12月派發的600美元，總派發金額達到2,000美元。

該方案計劃將每周聯邦失業救濟金額增至400美元，並延長9月底止；同時建議提高聯邦最低工資至每小時15美元。

該方案亦包括建議向州及地方政府提供合共3,500億美元的援助；並計劃向K-12等級學校及高等教育機構提供合共1,700億美元資助。

另外，該方案建議向新冠肺炎病毒檢測服務提供500億美元資金，並建議夥拍州政府、少數族裔等提供合共200億美元疫苗援助金。

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