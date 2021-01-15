高銀金融全年虧損逾74億元　集團將續審慎管理業務

公司表示，期內出現大幅虧損主因包括要就啟德住宅項目其發展中物業減值約27.864億元，另因應香港物業市場價格及租金收益率下滑，而導致投資物業之公平值減少約34.959億元。

至於出售持有高銀金融國際中心的賜譽的交易，董事會有信心，在賜譽出售協議妥為完成後，有關優先票據及夾層貸款的所有法律訴訟連同清盤呈請將獲圓滿解決。

獨立核數師安永表示，不會對高銀金融綜合財務報表發表意見，原因是集團持續經營受多項不明朗因素間潛在相互影響，以及對綜合財務報表可能構成累計影響。

該公司預計，新冠肺炎疫情之爆發對經濟所造成的負面影響及中美貿易緊張局勢持續升級所帶來的不明朗因素，預期將持續為集團業務帶來壓力；集團將維持審慎方針管理其業務及策略。

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