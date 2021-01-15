施羅德：「疫苗驅動股」短期難再勁升

與其他地區一樣，近期亞洲市場亦在與疫苗相關的利好消息公布後出現逆轉。旅行、休閒、金融和能源等被視為「封城輸家」的股票回升幅度最為顯著。與此同時，早期的「封城贏家」已失去動力，並落後於市場升勢。雖然這輪市場輪動已成為環球現象，但這未必會持續。

疫苗的正面消息無疑可以大幅降低未來一至兩年內的潛在風險。若未來6至9個月能夠快速實現大規模的疫苗接種，經濟活動便有望於2021年底前迅速回復正常。屆時，旅行以及其他消費和投資受制的板塊需求得以將釋放，對經濟增長將會非常有利。

長遠而言，經濟加快增長或會導致通脹及利率上升。這將為市場上所有於過去12個月因利率暴跌而成為最大輸家的周期性板塊(包括金融)帶來支持，並可為封城輸家以及周期性板塊，延續近期由疫苗驅動的領先趨勢帶來的利好環境。

然而，由於新冠病毒感染率高企和持續的封城措施將抑制需求，不少國家在冬季所面臨的處境依然非常艱難。為了鼓勵消費，不少國家已於2020年實施大規模的政府支持方案，而這些計劃亦將於今年結束。

即使疫苗能夠迅速地投入應用，而中途又沒有遇上任何阻滯，各經濟體系的人員流動在未來9至12個月亦未必會出現實質改善。在失業率高企的情況下，預料通脹在未來較長時間內仍將繼續維持低迷，各央行很可能會放慢上調利率的步伐。

因此，在經濟活動初步回升後，長期升勢或會較為乏力。過去10年抑制經濟活動及通脹的因素或會再度發揮作用，當中包括巨額債務、不利的人口結構、科技變革和收入差距懸殊等問題。鑑於上述的不明朗因素，我們對於完全避開長期結構性增長主題(包括封城贏家)，但看好短期周期性經濟復甦概念(封城輸家)的觀點，將繼續抱持謹慎的態度。

與2020年初「贏家通吃」的市況相比，亞洲股市的兩極化程度的確有可能在未來數月內改善。由於回升潛力較強的企業獲投資者垂青，股票和行業方面應有望錄得更廣泛的升幅。

由封城措施所催化的趨勢當中，我們預料亞洲電子商務的崛起將會持續。由於消費者已習慣這些服務為他們生活所帶來的額外便利，相信該行業的普及趨勢將不會減弱，而服務質素和涉及的範圍亦將持續提升。

科技行業普遍亦於2020年成為消費行為轉變的贏家。我們對相關主要亞洲企業的長遠前景維持樂觀。另外，向5G通訊過渡的趨勢亦將延續至今年。繼2019年及2020年的下跌後，晶片製造商或會因記憶體價格上升而受惠。與此同時，不少在經濟體系中的領域都將向「數碼化」的方向發展，繼而推動市場對加強處理器能力、頻寬和存儲的需求。

經過近期凌厲的走勢後，區內市場的整體估值已升至高於平均的水平。因此，估值顯然已消化了大部分投資者對2021年盈利回升的預期。然而，這是環球現象，而非亞洲特有。在未來幾個季度的經濟活動有可能大幅回升，以及環球利率及債券孳息率極低的情況下，這種樂觀情緒不無道理。

當更深入地研究時便會發現市場上的估值普遍已大幅偏高。這意味着在2020年錄得強勁升勢的個別行業估值更高，特別是一些與醫療保健、電子商務、網絡遊戲、5G設備、電動汽車相關的股票，以及其他受追捧的中國A股。與此同時，其他板塊中有不少估值仍維持在較為合理的水平。

其中一個讓我們抱持審慎態度的原因，是香港和南韓的新股首次公開發售後(IPO)，均錄得強勁的資金流和表現。另一方面，零售投資者對於IPO乃至市場交易的高度參與亦讓我們提高警覺。雖然上述的情況尚未達到令人非常憂慮的水平，但投資者這種廣泛的樂觀情緒讓市場較易受遜於預期的消息影響。

從地區方面來看，由於東南亞小型市場的醫療保健基建設施較為薄弱，對旅遊活動的依賴度較高，加上網絡和科技行業贏家的上市比例較小，因此在2020年因疫情所受的衝擊最為嚴重。然而，在疫苗的樂觀情緒帶動下，這些市場中的銀行和能源公司重新受到投資者關注，因此市場錄得強勁回升。

我們仍認為東南亞市場短期內有機會進一步迎頭趕上。然而，在個股層面上投資機會的選擇仍然有限。這些市場由「舊經濟」行業主導，而這些行業的長遠增長狀況吸引力較為有限，因此我們不似會在未來明顯上調對這些行業的看法。

相反，內地可能已落後於最新一輪升勢，但目前為止內地仍是該地區升勢範圍最廣及最具深度的股票市場。無論是在內地A股市場、香港特區還是美國市場上市，內地企業均能夠提供一系列更具吸引力的個股機會。就此而言，投資者可以接觸到所有行業，而穩定的新股發售亦將持續為投資者帶來更多選擇。

施羅德投資管理亞洲(日本除外)股票投資主管 Toby Hudson

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