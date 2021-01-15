祖龍娛樂各控股股東延長禁售承諾180日

Technology Limited、張羽、ZY Technology Limited、向楠、XNZL Limited、白瑋及Wade Data Services Limited)於公司上市時作出的禁售承諾，將於今日(15日)屆滿，禁售股份數目為2.78億股股份，相當於已發行股份總數約34.13%。

為表對公司長遠價值的信心，各控股股東已簽署承諾函，承諾自願將禁售期進一步延長180日。

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