麥嘉嘉：內地今年信用債整體風險升溫

2020年內地信用債違約率為2.15%，低於2019年的2.18%。由2014至2017年間，違約率處於較低水平，但於2018年大幅攀升。儘管2020年受到新冠肺炎疫情影響，但從數據可見，去年的信用債違約率並未上升。

不過，即使去年的信用債違約率未見顯著上升，但違約金額卻創歷史新高。從違約的債券兌付情況來看，2020年的兌付情況顯著差過2019年。截至2020年12月31日，整個債券市場共計錄得120筆違約債券兌付紀錄，合計兌付違約債券本金338.48億元(人民幣‧下同)，而合計利息則為28.02億元。相較於違約債券的總規模，債券違約後兌付的比例在10%以下。

違約主體數量和新增違約主體數量方面則少於2019年。這主要與2020年個別企業違約金額較大有關。時間分布上，去年年初和年底違約金額較大，原因為年初北大方正違約金額大，而年底則華晨汽車等公司違約金額大。

從產業債券策略上看，2021年為債市反轉年，預計全年信用息差整體上行。上半年中高等級別信用債或有階段性機會，下半年中低等級別債性價比更高。建議今年上半年從復工復產後基本面提升較明顯的行業中，選取槓桿水平和償付能力評分相對較好的行業進行配置。下半年建議配置至當前息差處於歷史中高水平，並受惠於經濟超預期及基本面有望持續改善的出口優勢行業。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士)

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