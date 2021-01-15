國浩集團擬私有化星附屬公司GL Limited
2021年01月15日 07:43
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國浩集團(00053)公布，擬將其持有70.84%權益，於新加坡上市的GL Limited私有化，每股作價0.7新加坡元，較前收市價溢價25%，涉及金額約2.793億坡元(約16.341億港元)，將以集團內部營運資金或當前可用之外在銀行貸款中支付。
GL核心業務為於英國從事酒店管理及營運。除了其酒店業務外，GL持有夏威夷房地產及澳洲巴斯海峽石油及燃氣生產之特許權。
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