Apple投資1000萬美元予風險投資公司Harlem Capital

蘋果公司(Apple Inc.)公布，將投資1,000萬美元予風險投資公司Harlem Capital，作為公司推動多元化的一部分，而資金將分批在20年內投放，旨在幫助Harlem Capital實現其目標，即在20年內投資1,000家由女性或少數族裔領導的企業。

Harlem Capital現持有21項投資，分布於11個城市及9個行業，其中43%公司完全由女性領導，47%公司則由黑人或拉丁裔CEO帶領，如面向黑人的媒體公司Blativity和政府事務平台GovPredict等；而之前亦獲得PayPal 5,000萬美元的部分投資。

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