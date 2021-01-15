防疫令兩地農曆新年氣氛失色　專心炒股搵錢留意咩冧巴？

尚有不到1個月，就到農曆新年。由於內地的疫情反彈，官方和企業都不主張勞工回鄉過年，以減少春運期間人群聚集加劇感染。至於香港，疫情也如「幽靈」不散，港府正研究新禁聚措施。可以預見，今個農曆新年，兩地都冇咩過年氣氛，大家都在為今年的經濟復甦未到位苦惱。

正正由於經濟層面如此多不明朗因素，相信內地當局將會加大力量支持資本市場表現，透過頂住資產價格，來穩定消費信心及內部需求，否則景氣只會更加之差。再者，首季又係兩會召開的時候，此前維穩也是常見情況，故預期首季整體內地股市最多只係上落，唔會大跌。香港既然是境外中國資產定價中心，理論上都係跌不得，見到近期北水不斷湧入，好友順水推波助瀾，港股呢浪唔使咁快估頂。

至於其他目標，上周筆者仲講緊科技股有排煩要避一避，惟近周考慮到內地疫情變化、美國政局底定，以及美國放生幾家大型中資科技巨企，短線氣氛有所改善，故決定調整策略，重新關注科技股板塊。

事實上，若睇好首季中港兩地市況，騰訊呢隻重磅股還是不可忽視。不過，唔好問咩位入得，反正真係有心買，較務實做法係見回吐就分注入，攞個平均價，主要支持位參考喺560元。

東網產經專欄作者 帥哥

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020