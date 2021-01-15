防疫令兩地農曆新年氣氛失色 專心炒股搵錢留意咩冧巴？
2021年01月15日 08:00
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尚有不到1個月，就到農曆新年。由於內地的疫情反彈，官方和企業都不主張勞工回鄉過年，以減少春運期間人群聚集加劇感染。至於香港，疫情也如「幽靈」不散，港府正研究新禁聚措施。可以預見，今個農曆新年，兩地都冇咩過年氣氛，大家都在為今年的經濟復甦未到位苦惱。
正正由於經濟層面如此多不明朗因素，相信內地當局將會加大力量支持資本市場表現，透過頂住資產價格，來穩定消費信心及內部需求，否則景氣只會更加之差。再者，首季又係兩會召開的時候，此前維穩也是常見情況，故預期首季整體內地股市最多只係上落，唔會大跌。香港既然是境外中國資產定價中心，理論上都係跌不得，見到近期北水不斷湧入，好友順水推波助瀾，港股呢浪唔使咁快估頂。
想發個新年財，有咩股票好買？上周筆者提過，可以留意傳統股，如本地銀行股及地產股，有貨可以繼續持有。此外，之前筆者提及的吉利汽車(00175)，經已開咗轉快車，中線相信唔止呢個價，短線整固後仍可期待。
至於其他目標，上周筆者仲講緊科技股有排煩要避一避，惟近周考慮到內地疫情變化、美國政局底定，以及美國放生幾家大型中資科技巨企，短線氣氛有所改善，故決定調整策略，重新關注科技股板塊。
當中，聯想(00992)擬往A股科創板上市，股價應該仲有得炒，可以趁回到8港元水平分注吸納，首季應該會有好表現，主要支持大位在7.8元。
不過，論股膽，還是不少得騰訊控股(00700)。早前關於美國擬制裁的消息，股價震到落520元，但大撼大過後，如今股價已重上620元，好友佔上風已沒懸念。內地金融科技監管收緊係大趨勢，但阿里巴巴(09988)行頭已擋咗大部分暴風，騰訊「聽聽話話」應該唔會有咩大差池，再加上美國暫不考慮制裁，好友歸位亦符合情理。
事實上，若睇好首季中港兩地市況，騰訊呢隻重磅股還是不可忽視。不過，唔好問咩位入得，反正真係有心買，較務實做法係見回吐就分注入，攞個平均價，主要支持位參考喺560元。
東網產經專欄作者 帥哥
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