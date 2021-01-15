道指跌68點　紐約期油漲逾1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.213；港匯反覆處7.7533；離岸人民幣(CNH)高見6.4661；美元兌日圓報103.75；歐元企1.2156；英鎊見1.3688。金價升至1,848.58美元。布油曾漲至56.5美元；紐油徘徊於53美元。道指期貨靠穩。

●候任美國總統拜登披露最新規模達到1.9萬億美元的疫情紓困方案細節，包括計劃向全民派發1,400美元現金援助，連同去年12月派發的600美元，總派發金額達到2,000美元。

●美國聯儲局主席鮑威爾表示，現在不是聯儲局討論何時退出量化寬鬆貨幣政策的時候，認為美國經濟情況跟聯儲局的目標仍相差甚遠。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報28,356點，跌140點或0.49%。

●即月恒生指數夜期收報28,481點，升5點，低水16點，成交16,306張。

●紐約2月期油收報每桶53.57美元，升66美仙或1.25%，創11個月以來收市新高；布蘭特3月期油收報每桶56.42美元，升36美仙或0.64%。

●紐約2月期金收報每安士1,851.4美元，跌3.5美元或0.2%。

●美資大行美國銀行發表報告指出，港人移民英國的熱潮將於今年令資金流出高達360億美元(約2,808億港元)。

●英國富時100指數收報6,801點，升56點或0.84%；法國CAC指數收報5,681點，升18點或0.33%；德國DAX指數收報13,988點，升48點或0.35%。

●經過本周早些時候的大幅拋售後，比特幣重回40,000美元水平，較日低位升逾3,000美元，過去一日漲約7%。

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