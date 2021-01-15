於該信函，畢馬威提醒公司注意於2020年10月28日刊發有關截至2019年3月31日止年度業績中之截至2019年3月底止年度的獨立審計報告中有關合併財務報表的無法表示意見的基礎。

另外，公司已委託大華馬施雲會計師事務所為新任核數師，生效日期為今年1月15日，以填補臨時空缺，任期直至公司下屆股東週年大會結束為止。

應公司要求，股份自2016年6月30日起在聯交所暫停買賣，股份將繼續停牌直至另行通告為止。

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