南韓央行維持利率不變　料今年經濟增長3%

南韓央行維持基準利率0.5%不變，符預期。

央行預期，2021年經濟將增長3%，與去年11月的預測一致，相信在出口及投資的帶動下，經濟可能會逐步復甦。不過，圍繞經濟前景的不確定性仍很高。將維持寬鬆的貨幣政策立場。

南韓央行行長李柱烈稱，經濟復甦步伐取決於消費，將保持寬鬆的立場，直到預期出現穩定復甦。他表示，疫苗接種計劃較最初預期速度要快，但第3波疫情的影響要比以前的更大，將更加關注金融穩定。

據南韓媒體報道，考慮到全球新冠肺炎疫情，政府將民眾的全球旅遊特別預警期限由原先的1月16日延長至2月15日。

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