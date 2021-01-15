墨爾本東面熱門華人區全新別墅　呎價2300港元起

近年墨爾本傳統地段全新別墅買少見少，備受市場追捧，升值潛力看高一線。Ray White為讀者搜羅墨爾本東面熱門華人區全新別墅，匯集頂尖名校網、優越地段、品味雅裝於一身。涵蓋三大備受追捧地段Doncaster、Balwyn、Glen Waverley，以及內城區South Yarra罕見聯排別墅屋苑，呎價僅2,300港元起。配合當地政府推出50%印花稅減免優惠，樓市漸見復甦，是入市絕佳機會。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，今次推介4個全新別墅屋苑，坐落於中產、富人地區，有別於一般斜頂、磚頂的傳統別墅，項目外形設計時尚、具歐式風格，內籠修豪華，各有吸引之處。項目現樓及樓花同步發售，提供兩房至六房連前後花園及車位，滿足不同客戶需要。

其中，位處傳統豪宅區South Yarra的罕見聯排別墅屋苑，是次精選限量5套於海外公開發售，該區十分接近市中心，享有全澳首屈一指名校網區，步行10分鐘South Yarra Primary School及聞名全澳的百年老校Melbourne High School，吸引不少家長客特意遷往該區，讓小孩就讀心儀學府。

從項目步行直達火車站，乘搭兩站即到市中心，同時毗鄰時尚名店街Chapel Street，前往購物僅需約8分鐘步程。South Yarra近年少有全新別墅項目供應，價格升勢強勁，該區獨立屋一年錄得超過三成增長，無懼疫市是投資信心保證。

至於Balwyn位於市中心東面，近年急速冒起，現已成為其中一個頂級富人區。許嘉宇稱，物業屬當地備受追捧的學區房，鄰近晉升大學成績優異的Balwyn High School，而且周邊著名私校林立，如Camberwell Grammar School、Genazzano FCJ College、Xavier College等，吸引不少高質家庭特意遷往居住，推高居民質素及樓價升幅。

住客前往消閒購物非常方便，駕車5分鐘直達Box Hill Central大型購物中心。項目設計人性化，擁有逾3,000方呎的超大地皮面積，室內居住面積亦超過3,000方呎，同時緊鄰Beckett Park公園，適合一家大細盡享天倫之樂。

另一個重點推介項目，位處墨爾本高級華人住宅地段Glen Waverley，是近年最受亞洲人歡迎的地區，除了香港人外，也有不少居民來自韓國、日本、台灣。同時，該區憑着「靚校網」及東南面的中樞地位，成為擁有最多百萬住宅的地區之一。

Glen Waverley屬於雙學區，坐擁超級名校網，6分鐘車程直達澳洲八大之一的Monash大學，鄰近還有Wesley College、Mount View Primary School及Caulfield Grammar School等優質學府。周邊配套完善，最近The Glen商場進行升級，成為澳洲其中一個最優質的購物中心，該區擁有最安全的鐵路網絡，更擁有「宇宙中心」稱號，前往沙灘、市中心、酒莊等地方暢通無阻。

最後一個別墅屋苑位於有「小香港」之稱的Doncaster，許嘉宇表示，不少回流人士，都希望居於較多香港人的地區。該區地勢較高，景觀開揚，感覺上就像香港的九肚山、加多利山，環境寧靜舒適。

此外，區內擁有優質校網，屬雙校區風水寶地，步行可達East Doncaster中學及Donburn公立小學。該盤不單享有清幽環境，也有着城市的便利，駕車6分鐘到Westfield購物中心，內有超過400家的商舖，雲集世界級品牌、百貨公司、銀行等。前往最大華人區Box Hilll亦只約8分鐘車程，約20分鐘車程到市中心。

肺炎疫情已持續一段時間，對樓市影響也逐步淡化，加上澳洲政府推出的利好措施，當地樓市將迎來新一輪升浪。CoreLogic最新數據顯示，澳洲2020年全年樓價升3%，所有城市均錄得增長，而墨爾本更於疫市連升兩個月。

同時，澳洲政府推出印花稅減半優惠，大大節省投資者與用家的入市成本，加上疫苗面世，澳洲利率降至0.1厘歷史新低等利好消息。據當地大型銀行Westpac推算，墨爾本樓價於2021至2023年，估計有約12%增長，利好香港投資者入市。

今次展銷將同場加推銷量No.1的王牌項目，墨爾本Monash大學區屋苑Jackson Green。許嘉宇稱，上一座公寓在港銷售反應熱烈火速售罄，現推出最後一期公寓Aster，首期23萬港元起，更提供5年租金保障計劃，先收租、後自住完全無難度，絕對是投資理想之選。墨爾本印花稅減半，引領史上最大「折扣」，買入最多慳港幣13萬印花稅！

項目位於Clayton區，屬墨爾本的東南地段，是華人的聚居地。樓盤由當地上市發展商Cedar Woods打造，經常投得政府新市鎮的開發項目，質素備受政府認可。項目設計貼心，了解到當地人對居住空間的要求，平均面積比周邊住宅大15%至20%。

「以房養學」已成海外置業新趨勢，顧名思義就是靠海外購房供養海外留學，該概念是通過在留學當地置業，利用物業的租金收入及未來升值來補回留學所花費用，最大限度節省升學費用。本週六日Ray White請來投資專家手把手教你如何低成本實現「以房養學」！屆時將為大家介紹澳洲留學住宿類型，並分析權衡各項利弊，發掘如何利用「房產投資」去實現留學成本補貼的最大化。

澳洲墨爾本熱門地區住宅項目聯展

日期：1月16及17日（周六、日）

時間：上午11時至下午7時

地點：The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費講座：「以房養學」實現零成本留學講座

時間：下午1時及4時（每日兩場）

電話查詢: 2376 1088