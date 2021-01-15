人行開展5000億人民幣MLF操作 另逆回購20億人幣

中國人民銀行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，今(15日)開展5,000億元人民幣(下同)中期借貸便利(MLF)操作(含對今日到期3000億元MLF及1月25日到期的定向中期借貸便利(TMLF)續做)，利率持平在2.95厘。

另外，人行今日進行20億元7日期逆回購操作，因今日有50億元逆回購到期，當日實現淨回籠30億元；中標利率維持2.2厘。

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