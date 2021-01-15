港股偏軟 小米急挫11% 滙豐靠穩

港股開市偏軟，恒生指數跌102點或0.36%，報28,394點；國企指數低開49點或0.44%，報11,249點；科技指數跌80點或0.91%，報8,814點。

小米集團被美國列入投資黑名單，股價應聲下挫11.2%，報29港元，是表現最差藍籌。

其他大型科網股個別發展，阿里巴巴再升1%；美團升0.5%；騰訊無起跌；京東集團跌1.6%。

金融股靠穩，滙豐控股升0.3%；友邦保險升0.1%；中國平安升0.7%重上「紅底」；工商銀行升0.2%；建設銀行升0.5%。

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