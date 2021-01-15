滬深3大指數個別發展　金融股撐市

美國繼續對中資企業施壓，最新將小米集團列入投資黑名單，並將中海油母企中國海洋石油集團加入實體清單；內地股市升跌不一，滬綜指高開不足1點或0.01%，報3,566點；深成指低開39點或0.26%，至15,030點；創業板指數低開15點或0.49%，至3,074點。

板塊方面，金融股領升0.5%，煤炭股升0.2%，有色金屬及地產股靠穩；而鋼鐵股跌0.4%，飛機製造股下跌超過1%，釀酒股領跌1.3%。

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