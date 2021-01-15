內地上月42大中城市新樓價格上升　4大一線城市深圳獨跌

中國國家統計局城市司首席統計師繩國慶稱，70個大中城市房地產市場價格穩中略漲。

據初步測算，去年12月70大中城市中，有42城新建商品住宅價格按月上漲，若按年計，揚州升幅0.8%領先；而4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月升0.3%，升幅較11月擴大0.1個百分點，北京、上海及廣州分別升0.3%、0.2%及0.7%，深圳則跌0.1%；而二手住宅銷售價格按月升0.6%，升幅比11月擴大0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳各升0.5%、0.6%、0.7%及0.5%。

至於上月一線城市新建商品住宅銷售價格按年升3.9%，升幅與11月相同；二手住宅銷售價格按年升8.6%，升幅比11月擴大0.3個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年升4%，升幅比11月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格按年升2.2%，漲幅比11月擴大0.1個百分點。

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