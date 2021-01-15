5隻新股齊登場 醫渡科技曾炒高1.5倍
2021年01月15日 09:52
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5隻新股周五(15日)掛牌，其中醫渡科技(02158)表現最突出，開市報58.25港元，較招股價26.3元，炒高1.2倍，之後曾升過1.5倍，高見65.75元，以每手100股計，未扣手續費，一手帳面最多獲利3,945元；股價最新仍企60元樓上，報60.7元。
中國汽車平台網上車市(01490)股價曾高見1.83元，較招股價1.23元，最多升過55%；最新報1.6元，仍升30%。
中成藥生產商現代中藥集團(01643)一度高見1.31元，較招股價1.18元，高11%，之後一度「潛水」，低見1.13元，目前報1.19元。
內地劇集製片商及發行商稻草熊娛樂(02125)曾高見7.3元，較招價5.88元高24%，現報6.7元，仍升13%。
中國物業管理公司榮萬家生活服務(02146)甫開市已跌穿13.46元的招股價，報12.8元，最新跌幅擴至近8%，報12.4元。
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