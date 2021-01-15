姚浩然：港股大漲小回格局未改 小米可趁機吸納

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股先升後回，至於港股近期升穿28,000點水平後升勢放緩，但成交持續活躍，買盤力度仍強，相信大漲小回格局未改，恒指短期阻力位在28,800至29,000點，支持位則在28,000點。他預期大型股份繼續輪流炒作，至於二三線股份宜留意主題性股份如Saas股、光伏股等。

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