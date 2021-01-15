姚浩然：港股大漲小回格局未改 小米可趁機吸納
2021年01月15日 10:25
東網電視更多新聞短片
時富財富管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股先升後回，至於港股近期升穿28,000點水平後升勢放緩，但成交持續活躍，買盤力度仍強，相信大漲小回格局未改，恒指短期阻力位在28,800至29,000點，支持位則在28,000點。他預期大型股份繼續輪流炒作，至於二三線股份宜留意主題性股份如Saas股、光伏股等。
美國總統特朗普政府宣布，將小米集團(01810)等9間公司，列入與解放軍有關的中國企業制裁名單。姚認為，小米面對突如其來的制裁消息，短線料有調整，但觀乎過去受制裁的股份其後均有反彈，且小米業務表現仍值得憧憬，料股價短線回調過後，可望重拾升勢，不妨趁機吸納。
周五(15日)有5隻新股首掛，其中凍資王及認購人數王醫渡科技(02158)股價表現強勢。姚浩然認為，醫渡科技業務概念吸引，收入增長持續加快，行業前景正面，有貨的投資者，若股價唔跌穿50元可繼續持有。至於冇貨者，不妨待調整先下一注，並待突破再追勢，跌穿買入價止蝕。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020