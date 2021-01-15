宅經濟：去年全球穿戴式裝置銷售額大增49%

新冠肺炎疫情全球肆虐，引發健康監測的需求，刺激穿戴式裝置的銷售。據市場調研機構 Gartner最新報告顯示，去年全球穿戴式裝置按年增長49%，其中耳戴式裝置在所有類別中排名第一，並有望在未來持續良好表現。

報告指出，隨着消費者依靠此類設備進行遠距工作、健身活動、健康追蹤等，耳戴式設備和智慧手錶的增長尤其強勁。去年全球可穿戴式裝置銷售額達到690億美元(約5,382億港元)，按年增長49.3%。今年該機構預期相關銷售額有望達到815億美元(約6,357億港元)，按年增長18%。

年內，耳戴式裝置的銷售額達到329億美元(約2,566億港元)，按年大增124%。該機構預期今年相關銷售有望達到392億美元(約3,057億港元)。

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