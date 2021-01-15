日本去年工具機訂單大減近3成　10年最差！

日本工具機工業會(JMTBA)公布去年工具機訂單金額年減26.8%，僅9,007.53億日圓(約671億港元)，連續兩年衰退。這也是2010年以來，工具機訂單金額首度跌破1萬億日圓關口。

外媒報道，受新冠肺炎疫情影響，日本國內外的眾多生產活動被迫中斷，企業在設備投資方面持續受壓。在整體訂單金額當中，反映內需的日本國內市場訂單額年減34.4%，而外需市場訂單額按年減21.6%，兩者都是連續第二年下跌。

日本工具機工業會原本預測去年的全年訂單表現將達到1.2萬億日圓，不過在9月底下修至8,500億日圓，最後達到修正後的目標。

展望今年，工會預測工具機訂單金額將達到1.2萬億日圓，相當於2019年的水平。

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