分析：美股標普500今年上望4300點　科技業存反壟斷風險

美國總統當選人拜登下周三(20日)將正式上任，市場寄望新政府會採取大規模的經濟刺激措施。外媒引述高盛預計，今年標普500指數將上望4,300點，並警告美國科技業尚未反映反托辣斯調查的風險。

該行美股首席策略師David J. Kostin指出，經歷去年大幅反彈，美股今年將持續上攻，預計今年標普500指數將上升14%見4,300點，2022年再漲7%至4,600點。

美股的雙位數漲幅基礎來自於高盛對美國經濟的樂觀展望，該投行預估今年美國經濟增長率將達到6.4%，大幅高於華爾街預期的4.2%。

該行又認為，美國經濟復甦有望一掃企業自疫情爆發後的陰霾，將大幅提高企業每股盈利，預計美股企業平均每股盈利經歷去年驟降17%後，今年將增長31%。

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