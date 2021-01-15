【瑞通推介】小米裂口低開11% 資金開好倉博反彈
2021年01月15日 10:29
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上周新申領失業救濟人數多過預期，道指隔晚先升後回，收報30,991點，跌68點(或0.22%)。美股收市後，美國候任總統拜登宣布推出新一輪刺激經濟措施。恒指昨收報28,496點，升261點(或0.93%)，盤中曾高見28,510點，再創近一年高位。今早偏軟，曾跌穿28,400點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1.3億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,200萬元，反映投資者趁升市減持好倉獲利。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,600至27,699點，而熊證街貨重貨區為收回價28,800至28,899點。
小米(01810)被美國列入涉嫌與中國軍方有聯繫的黑名單之中。小米今早低開11%於29元，其後續於30元以下整固，失20天線。
華府擱置把阿里巴巴(09988)和騰訊(00700)列入投資黑名單，帶動阿里昨以近全日高位235元收市，漲5%，一舉升破10天、20天和250天線，並收復今年失地。此外，阿里旗下外貿平台阿里巴巴國際站公布，按美元計價，2020年全年平台實收交易額按年增長101%，全年訂單數較2019年翻倍。另外電引述知情人士消息，阿里巴巴本周初計劃發行最高達80億美元的離岸債券，但潛在投資者目前尚未收到推介材料。阿里今早曾升逾1%，一度逼近239元，暫連升三日。其輪證好倉昨錄逾2,100萬元淨流入，淡倉同日亦有逾30萬元淨流入。
有券商唱好騰訊，料網遊和廣告業務未來將提供催化劑，而在行業上所面臨監管風險相對較少。另騰訊旗下7款應用程式遭廣東省通信管理局責令整改。騰訊上日領漲大市，以全日最高位629.5元收市，飆5.62%。今早觸及630元後回落，下試624元，暫受制歷史高位633元。昨錄逾57億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，超過1.3億元淨流出其好倉，淡倉同日則有近5700萬元淨流入。
微盟集團(02013)昨最多飆逾9.5%，高見19.96元，創新高，收升7.8%於19.64元，14日RSI已升穿80。有券商發表研究報告，認為微盟在加速發展內地SaaS行業中擁有領先地位，隨着愈來愈多的商家轉向微信小程序以獲取成本更低的私域流量，令微盟增長前景更明朗，且2021年預測市銷率較同業有折讓。微盟今早回落逾2%，回至19.2元附近。昨有逾30萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。
中汽協公布，今月上旬15家重點企業汽車產量52.3萬輛，按年跌27.4%。東風集團(00489)昨反覆回落，逆市下跌3.12%至9.31元收市，盤中一度跌穿9.2元，失守10天線。東風近日公布去年汽車產量按年
跌3.5%，銷量跌2.2%，但單計去年12月，產量和銷量分別按年升15.8%和20%。股份今早曾挫逾3%，險守9元。上日有逾870萬元資金淨流出其好倉。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、中短期購(22855)，行使價：29800點，2021年6月到期，實際槓桿：10.8倍
恒指輕微價外、中短期沽(19115)，行使價：25870點，2021年5月到期，實際槓桿：10.8倍
小米輕微價外、中短期購(20781)，行使價：31.93元，2021年4月到期，實際槓桿：4.5倍
小米輕微價外、中短期沽(22135)，行使價：26.88元，2021年6月到期，實際槓桿：3.4倍
阿里輕微價外、中短期購(18279)，行使價：269.08元，2021年5月到期，實際槓桿：6.2倍
阿里輕微價外、中年期沽(27517)，行使價：212.88元，2021年7月到期，實際槓桿：3.8倍
騰訊輕微價外、中短期購(20465)，行使價：686.38元，2021年5月到期，實際槓桿：6.1倍
騰訊價外、中短期沽(15092)，行使價：530元，2021年5月到期，實際槓桿：7.6倍
微盟價內、中短期購(24252)，行使價：17.88元，2021年6月到期，實際槓桿：2倍
東風價外、中短期購(13630)，行使價：11.9元，2021年6月到期，實際槓桿：3.2倍
海油輕微價外、短期購(27192)，行使價：8.98元，2021年3月到期，實際槓桿：6.7倍
海油價外、中年期沽(27349)，行使價：6.99元，2021年9月到期，實際槓桿：3倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(63544)，收回價：27810點，槓桿比率：41.8倍
恒指近價牛證(68044)，收回價：28000點，槓桿比率：52.7倍
恒指熊證(66761)，收回價：28840點，槓桿比率：45.1倍
小米牛證(53784)，收回價：26.58元，槓桿比率：8.4倍
小米高槓桿牛證(56163)，收回價：27.88元，槓桿比率：14倍
小米熊證(59967)，收回價：35.88元，槓桿比率：3.9倍
阿里牛證(66883)，收回價：226.88元，槓桿比率：15.8倍
阿里熊證(57221)，收回價：259.88元，槓桿比率：9.6倍
騰訊牛證(66844)，收回價：592.38元，槓桿比率：14.2倍
騰訊熊證(50459)，收回價：666.6元，槓桿比率：12.2倍
微盟牛證(66918)，收回價：17.71元，槓桿比率：6.4倍
微盟熊證(60040)，收回價：23.32元，槓桿比率：3.1倍
海油牛證(63737)，收回價：6.41元，槓桿比率：4倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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