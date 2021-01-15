【瑞通推介】小米裂口低開11%　資金開好倉博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上周新申領失業救濟人數多過預期，道指隔晚先升後回，收報30,991點，跌68點(或0.22%)。美股收市後，美國候任總統拜登宣布推出新一輪刺激經濟措施。恒指昨收報28,496點，升261點(或0.93%)，盤中曾高見28,510點，再創近一年高位。今早偏軟，曾跌穿28,400點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1.3億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,200萬元，反映投資者趁升市減持好倉獲利。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,600至27,699點，而熊證街貨重貨區為收回價28,800至28,899點。

有券商唱好騰訊，料網遊和廣告業務未來將提供催化劑，而在行業上所面臨監管風險相對較少。另騰訊旗下7款應用程式遭廣東省通信管理局責令整改。騰訊上日領漲大市，以全日最高位629.5元收市，飆5.62%。今早觸及630元後回落，下試624元，暫受制歷史高位633元。昨錄逾57億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，超過1.3億元淨流出其好倉，淡倉同日則有近5700萬元淨流入。

跌3.5%，銷量跌2.2%，但單計去年12月，產量和銷量分別按年升15.8%和20%。股份今早曾挫逾3%，險守9元。上日有逾870萬元資金淨流出其好倉。

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