汪敦敬：房屋供應不足　造地可搭救

筆者見到政府指出建屋目標達標，政府的建屋目標其實是一年1.29萬個私人住宅單位，但筆者作為市場人士就相當擔心，因為過去一年zb2即樓花較差成交的2020年都賣了1.4萬個單位，對比建屋目標仍然是供不應求！不要忘記香港平均每年仍有5萬個登記結婚數量(2014年至2019年)，過去3年平均每年亦有4.3萬個新來港人士(2017年至2019年)，「條數夠冚」?

或者我們又計一計，淨供滿樓衍生的財富效應，香港住宅市場有超過170萬個可出售單位，我們認為約110萬個單位很大機會供滿樓，假設當中只有1%會買樓，港府的私樓建屋目標已經「頂唔順」！如果理性一點，假設當中會衍生3%會買樓，即是有3萬多個購買力，那麼香港的供應量更加遠遠不及。最慘的是，就算只是預算衍生3%，即3萬多的購買力，我們也要用33年左右才可完成一次循環，但循環未完之前，又會再衍生再供滿樓的新購買力！

筆者認為，香港人現時正在玩一個「音樂搶櫈仔」遊戲，音樂就是唱淡，但唱淡的音樂總會有完結的時候，音樂一完發覺搶不到櫈仔的人便會更加多，我們應該趁唱淡風的時候去爭取造更多櫈仔，各位請支持任何造地計劃！

祥益地產總裁 汪敦敬

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