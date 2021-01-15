研究：中美貿易戰令美國損失24.5萬職位

美國總統特朗普在任的4年內，美國和中國關係日趨惡化，研究顯示兩國貿易戰已導致美國損失24.5萬個就業崗位，更悲觀的估計，未來5年美國國內生產總值(GDP)將減少1.6萬億美元。

外媒報道，據美國企業團體「美中貿易全國委員會(USCBC)」委託進行的調查，中美貿易戰使美國就業崗位大幅減少，但雙方若逐步降低關稅，將提振經濟增長，並在2025年前增加14.5萬個就業崗位。

研究又預估，若然貿易戰升級情景下，全球兩大經濟體明顯脫鈎，未來5年美國GDP可能縮水1.6萬億美元，會使美國2022年就業崗位減少7​​3.2萬個，到2025年則減少32萬個。

美國總統當選人拜登即將就職，他曾表示無意立即改變特朗普關稅的計劃，但會與盟友共同研究向中國施壓，要求其改變貿易政策。USCBC主席Craig Allen提醒，中美關係政策選擇的後果很重要，關稅問題上，了解這些選擇的經濟成本非常重要。

研究估計，美國對中國的出口可提供120萬個美國就業崗位，2019年中國跨國企業僱用了19.7萬名美國人，美國企業在中國投資了1,050億美元。研究還指出，未來10年全球經濟增長中料約有1/3由中國帶動，因此美國企業要在全球獲得成功，維持中國市場准入甚為關鍵。

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