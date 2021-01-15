分析：恒指上試29000點　不急撈小米　吼中資金融股

恒指周五早間先跌後回升，uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰表示，恒指可以29,000點為短期目標，支持位27,800點，投資者可考慮買入中資金融股，因板塊相對A股近期升勢落後。

智易東方證券行政總裁藺常念表示，投資者不妨待美國候任總統拜登在今月20日正式上任後才考慮是否吸納小米，現時中資金融股的值博空間較大，有可能支撐恒指在今月下旬挑戰兩萬九水平。惟他補充，儘管拜登披露了1.9萬億美元的紓困方案，但相信對股市的刺激不及去年的紓困方案。

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