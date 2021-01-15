滙豐全球員工今年「加假」一日

他指於過去一年，因各國疫情封鎖及處理家庭健康問題，令人擔憂和沮喪，又指自己孩子已經進入上學階段，尤其理解員工一邊在家工作一邊照顧家人孩子，是相當累人。

縱使疫情大流行使大家疲憊不堪，惟他相信，美好的時代將會到來，疫苗將在今年下半年大有幫助，儘管需要更多耐性，但他仍很樂觀，稍後會回到正常的模式。

他於電郵提及，鑑於員工去年的重要付出，所有同事在2021年可獲得一日假期(well-being day)，適用於1月14日獲得聘用，且1月15日後繼續工作的所有員工，均符合資格，並不限服務年期。他強調對來年感到樂觀，客戶數量的增長和客戶滿意度提高證明了過去員工的努力。

他又透露，現正最終確定集團的增長計劃，而於去年2月，討論了不少需要解決的問題，其為適應未來需要進行的更改。集團將於下個月公布2020年度業績，屆時會披露未來定位及發展策略。

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