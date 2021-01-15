陳永傑：歐美港樓市　疫境中顯強勢

2020年成為過去式，本港樓市在疫境中前行，與英國、美國樓市同樣表現強勢，成績不俗。

新型肺炎襲擊全球，各地經濟皆受重創，惟樓市仍能一柱擎天，表現比美國股市更堅挺。因為美國3大股市指數2020年3月份都曾經暴瀉，單以道指計算出現跌幅曾達3成多，其後從低位抽升，才相繼再創歷史高峰。

2020年樓市表現堅穩，以英國及美國最出色，由年頭升到年尾，雙雙又創新高紀錄，看似與疫情脫鈎。雖然本港樓市同年未能創出歷史新高，但全年計依然高位徘徊，亦未見大跌，與2019年底比較，以中原城市領先指數差不多。

12月中旬，美元跌勢轉趨明顯，將有更多資金湧入各大城市樓市，料本港樓市受惠，繼續高位企穩。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑

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