調查：騰訊《王者榮耀》上月膺全球手遊暢銷榜榜首
2021年01月15日 11:13
東網電視更多新聞短片
SensorTower商店情報數據顯示，去年12月騰訊控股(00700)《王者榮耀》在全球AppStore和GooglePlay吸金2.58億美元(約20億港元)，按年增長58%，位列全球手遊暢銷榜榜首。
《和平精英》和《PUBGMobile》去年12月預估收入超過1.77億美元，按年增長7.5%，位列榜單第二名。榜單前五另外3款遊戲為米哈遊《原神》，Niantic《精靈寶可夢GO》(PokémonGO)，以及《Roblox》。
騰訊今(15日)即市創歷史新高644港元；現報640元，升1.6%。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020