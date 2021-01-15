黃詠欣：僭建影響按揭審批　如何拆解？

連平台或是連天台的「特色單位」，由於供應較少，價格相對高亦會較為搶手。不過，除了管理較為完善的新型屋苑，於單幢物業及舊式屋苑的「特色單位」，大家買入時就要認真留意，是否有改動間隔或僭建物，因為這樣可能會影響按揭審批。

我們有一個案，客戶買入單幢盤連平台單位，單位過去曾有僭建物，不過在購入前經已拆除，他於9月底先後向兩間銀行申請按揭，10月中旬已獲得A銀行高成數按揭，過程中銀行亦沒有要求驗樓。不過，隔了數天B銀行在土地註冊處查冊中發現該單位於2012年有物業令(Building Order)，懷疑單位可能有僭建物，於是通知按保公司，而按保公司亦通知A銀行要注意及重新審核。

客戶非常擔心銀行上門驗樓會拖延審批，於是我們便提議他可以拍片去證明單位已經沒有僭建物，結果銀行4天後便順利批出8成按揭，利率H+1.4%，有銀行現金回贈0.5%。

筆者提提大家，不要誤以為單位已拆除僭建物就可以順利批出按揭，其實最重要是要為單位解除物業令，建議業主在拆除僭建物後應即時通知屋宇署派員入屋視察，若屋宇署人員視察後發現單位再無問題，就會發出滿意紙(並會在田土廳登記)，不過要留意過程可能要3至6個月，就如上述個案最後我們發現屋宇署於10月底時才登記了滿意紙，只不過與按揭審批時間出現了時差。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020