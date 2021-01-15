1個月港元拆息微跌至0.116厘 連跌5日

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)全線向下，隔夜息跌至0.04厘；1星期報0.05厘；與樓按相關的1個月微降至0.116厘，呈5連跌；3個月回落至0.26厘。

15/1/2021

隔夜 0.04188厘

1星期 0.05732厘

2星期 0.07911厘

1個月 0.11643厘

2個月 0.18411厘

3個月 0.26875厘

6個月 0.47887厘

12個月 0.64006厘

14/1/2021

隔夜 0.05161厘

1星期 0.06357厘

2星期 0.08696厘

1個月 0.11714厘

2個月 0.18732厘

3個月 0.27054厘

6個月 0.48161厘

12個月 0.64077厘

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