【高盛推介】比亞迪續跌 資金流入好倉
2021年01月15日 11:29
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪(01211)昨日跌約3.5%，今早則早段低見242.6元後跌幅收窄，並曾出現反彈。現報245.6元，跌約1.4%。然而綜合本月初至今，比亞迪仍累計錄得超過20%的升幅。中汽協披露數據顯示，去年12月乘用車銷量237.5萬輛，按年升7.2%。而去年全年則累計銷量2,017.8萬輛，按年跌6.0%。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金再度轉向吸納好倉，分別錄得約1,260萬及890萬元資金流入認購證及牛證。當中牛證為昨日最多資金流入的牛證相關資產。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬市場上所有產品中，槓桿最高的比迪購(29336)，行使價268.98元，2021年05月03日到期，實際槓桿4.2倍，市場上所有產品中，槓桿最高。貼價選擇可留意屬行使價240至260元間產品中，槓桿最高的比迪購(28686)，行使價253.98元，2021年05月14日到期，實際槓桿3.7倍，行使價240至260元間產品中，槓桿最高。
牛證方面，投資者可留意屬貼牛的新上市比迪牛(68389)，與現價有約15.6元收回距離，收回價230元，行使價226元，換股比率500，槓桿比率11.0倍，新上市貼牛。並可留意屬近牛的比迪牛(67031)，收回價220元，行使價216元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。遠牛選擇可留意比迪牛(65249)，與現價有約35.6元收回距離，收回價210元，行使價206元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，可留意年期約4個月的高槓桿、低街貨比迪沽(11222)，行使價178.78元，2021年05月03日到期，實際槓桿4.3倍，高槓桿、低街貨。
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