【一手盤攻略】半山豪宅新盤21 BORRETT ROAD 觸目登場

中半山屬於傳統豪宅區，居高臨下且私隱度高，毗鄰中環核心商業區，向來吸引不少老牌家族及政商界名人聚居。中原地產副區域營業董事葉偉然表示，中半山單位供應有限，近20年入伙新盤只有君珀以及富匯豪庭，合共提供不足200伙，至於二手單位放盤亦稀疏，加上不少單位為發展商作長線收租之用，所以想覓得心儀單位亦非易事。

參考地皮成交資料，發展商對半山以至山頂住宅相當渴求，政府剛於2020年底批出的山頂文輝道地皮，就以120億元成交，每方呎樓面地價達到逾46,200元，創出住宅官地呎價新高。而前身亦為高級公務員宿舍的21 BORRETT ROAD，長實於2011年以逾116億元奪得，成為當年史上第二高價的百億地王。

中半山地理位置優越，由項目前往中環及金鐘等只需要約5分鐘車程，而前往九龍東核心商業區亦只需約15至20分鐘。若要出國公幹旅遊，亦可於香港站乘坐機場快綫前往機場。至於居民消閒購物娛樂選擇眾多，可前往太古廣場、置地廣場、ifc mall以及山頂廣場等，亦可以去到蘇豪區及蘭桂坊，可與三五知己一同品嚐美酒佳餚。

21 BORRETT ROAD所屬校網亦相當煞食，一直吸引不少家長由外區搬入。所屬的小學11校網，就有嘉諾撒聖心學校、李陞小學等；中學中西區校網亦囊括不少名校，例如英華女學校、英皇書院、高主教書院及聖士提反女子中學等。至於周邊亦不乏國際學校選擇，相信可以配合子女不同升學需要。若想知道更多有關項目資料，可以觀看影片了解更多！