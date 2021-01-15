2020年中國股民報告：1/4家庭拿出逾半身家炒股　近六成賺錢

經過30年的發展，內地資本市場走過而立之年，證券市場規模不斷擴大，資本市場改革持續推進，在全球市場變幻之際，A股韌性凸顯。這份針對股民的生存狀態，騰訊證券等聯合發表《2020年中國股民行為報告》，聚焦證券市場的發展及變化，圍繞著投資者的結構畫像、投資行為等核心議題進行探索。

報告顯示，A股投資者入市步伐繼續加快，當前A股自然人投資者數量已經超過1.75億人。

從證券投資者性別來看，男性依舊是投資的核心群體。在城市分布上，證券投資者一線城市佔比高，且表現為消費能力強，值得注意的是，投資者學歷水平出現明顯提升，80後、90後投資者中本科學歷的佔比均超30%。

另外，A股「骨灰級股民」(意指資深股民)也在逐步增多，投資十年以上的佔比高達35%，90後、2000年千禧後新力量也開始殺入股市。

在投資者盈虧方面，報告顯示，在2020年，58.9%投資者盈利，基本持平的佔14.90%，不過仍有26%的投資者虧損。

A股「打新」(認購新股)一簽難求，報告顯示，近半數投資者2020年沒有中籤過新股，中籤超過5只以上新股的僅佔3%，而2020年滬深兩市近400家企業IPO上市首日全部上漲，A股打新神話持續演繹。

調查顯示，在家庭現金資產的分配上，超25%的家庭願意拿出50%以上資產進行炒股，另外13.20%的受訪者願意拿出70%的現金資產炒股。

在選股方式上，根據新聞、公告等內容選股仍是最主流的選股方法，投資者對財經資訊需求凸顯，超40%投資者每天花費30分鐘至1小時閱讀財經內容。

展望未來，報告調研顯示，半導體等晶片板塊、新能源產業鏈受投資者偏愛，另外白酒、軍工股也頗受歡迎，對房地產板塊前景看淡。

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