IMF指美國有採取大規模刺激行動財政空間

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，美國有採取大規模刺激行動的財政空間，惟提醒考慮到短期和長期影響。

格奧爾基耶娃稱，由於第三季數據有驚喜，IMF預計全球經濟前景不如去年10月預期般糟糕。她續指，發達經濟體果斷且持續的貨幣政策和財政措施幫助緩解去年的經濟萎縮，又補充在全球範圍內，擺脫公共衛生危機仍存在巨大不確定性。

IMF表示，世界需要持續的政策支持，直至復甦穩步前行。IMF將於1月26日發布最新的世界經濟展望預期。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020