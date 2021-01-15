馮宏遠：上半年資金續輪炒新舊經濟股
2021年01月15日 11:53
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恒指周五（15日）低開高走，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠料1月尾股市有機會再推上，上望29,000點，支持位為28,400點，現時入市上升空間不大。
早前新經濟累積升幅過高，加上受壞消息影響，因此股價受壓。但昨日（14日）大型科網股反彈，反映市場仍然看好新經濟板塊，另外部分對指數影響大的股份抽升，如物管股。至於港交所(00388)再創新高，他認為在美國總統正式上場前或可再破頂，貼近500元水平。
不過，他提醒投資者，股市持續矮仔上樓梯的格局，即每日升約100點，若有一天突然飆升，便應該沽貨離場。
他相信上半年資金繼續輪炒，部分舊經濟股基本面太差或欠奉增長動力，現時機構投資者會選擇趁低吸納一些周期性股份。另外，好消息釋除市場對美國進一步制裁中資科技股的疑慮，有資金陸續流入落後新經濟股，尤其是騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)，相信阿里重回250元至260元水平後，投資者會入市博升。
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